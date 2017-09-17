Evlerinin tavanı başlarına döküldü

Batman merkez 19 Mayıs Mahallesi İbn-i Sina Caddesi’ndeki derme çatma bir evde ikamet eden Menekşe ailesi, tavanı dökülen evi boşatmak durumunda kaldı. Başka bir eve kiracı olarak yerleşen aile, yetkililerden yardım istedi. Evleri yıkıldıktan sonra Yeni Mahalle’de kiralık bir eve taşınmak zorunda kaldıklarını ve kira parasını vermekte güçlük çektiklerini ifade eden Fatma Menekşe, “5 çocuğum var, maddi durumum düşüktür. Bir kızım üniversiteye gidiyor. Onu nasıl okutacağımı bilmiyorum. Kocam da işsizdir. Evimiz yıkıldı. Kızımın başına döküldü, kafası kanadı, benim de parmağım kırıldı. Valilikten, yetkililerden, iş adamlarından hayırseverlerden yardım bekliyorum. Evimin yeniden yapılmasını istiyorum, evimde oturmak istiyorum. Kocamın bir işi olsa kendi gücümüzle evimizi yapardık. Ama kocam işsizdir. Çocuklarıma zor ekmek buluyorum” dedi.

Yardım kuruluşları ise, ailenin durumunun değerlendirileceğini bildirdi.