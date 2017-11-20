Facianın ayrıntıları gün ağarınca ortaya çıktı

Evin geçtiğimiz gün yaşanan depremde hasar gördüğü ve dün yağan yağmurdan sonra yıkıldığı iddia edildi.

Altı ahır olarak kullanılan ve üst katında da İbrahim Azrak ile ailesinin yaşadığı evin, geçtiğimiz günlerde Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3’lük depremde hasar gördüğünü ifade eden komşuları, maddi imkansızlıklarından dolayı ailenin evi boşaltamadığını söyledi. Mahalle sakinlerinden ve Azrak ailesinin komşusu olan Aydın Ataş, “Depremden dolayı ev hep çatlamıştı. Biz dedik ki ev tehlikelidir çıkın. Dediler çaresiziz bizim başka yuvamız yoktur. 3 gün önce de geldik dedik ki çıkın ev tehlikelidir. Yine dediler çaresiziz, hayvanlarımız var, kıştır çıkamayız. Akşam saat 20.00 sıralarında ses geldi. Hemen mahalle olarak buraya geldik. 10 gün önce bir deprem olmuştu ondan etkilenmişti ev. Bir de ev eskiydi. Yağmurdan etkilenmedi ev, betondu” dedi.

Sabah gün ağardıktan sonra mahalleliler yıkılan evin bulunduğu enkaza gelerek yıkıntılar arasındaki eşyaları çıkarmaya çalıştı. Belediye ekipleri de iş makineleri ile enkazda çalışarak mahallelilere yardımcı oluyor. Dün meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.