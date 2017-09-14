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14 Eylül 2017 17:35

Fakıbaba ve Tüfenkci Batman’da

Fuar açılışına katılmak üzere Batman’a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.

Fakıbaba ve Tüfenkci Batman’da

14 Eylül 2017 17:35

Ahmet Eşref Fakıbaba, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin defin işlemleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin, “Ben bu olayı nefretle kınıyorum ve bunun bir provokasyon olduğuna inanıyorum” dedi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon" ile "Gıda, Tarım ve Hayvancılık" fuarlarının açılışına katılmak üzere Batman’a geldi. Valiliği ziyaret eden bakanlar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakanlar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin defin işlemleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Fakıbaba, “Gerçekten üzgünüm Allah rahmet eylesin. Ben bu olayı nefretle kınıyorum ve bunun bir provokasyon olduğuna inanıyorum. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gereğini yapacaktır. Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Bu doğru bir olay değildir. Güvenlik güçlerimizin gereğini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum ve nefretle kınıyorum“ dedi.



"Merkez Bankası’nın tutarlı olduğuna inanıyorum"


Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise “Bu esasında ekonomideki olumlu gidişatın bir göstergesidir. Ama aynı zamanda Merkez Bankası’nın tedbirli hareket ederek önümüzdeki günleri de düşünerek tedrici hareket ettiğini görmemiz bakımından önemlidir. Biz özellikle üretimin desteklendiği ve ihracata dayalı büyümenin devamından yanayız. Bu üretim artışlarının ihracata yansımasını istiyoruz. Merkez Bankası’nın bu anlamıyla kendi politikaları içerisinde tutarlı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.




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