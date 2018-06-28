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28 Haziran 2018 16:09

Filistinli 5 çocuğun masrafları Batman’dan karşılandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında 5 Filistinli şehit çocuğunun bir yıllık bakım masrafları karşılandı.

Filistinli 5 çocuğun masrafları Batman’dan karşılandı

28 Haziran 2018 16:09


Amaçlarının Batman’dan Kudüs’e bir kardeşlik köprüsü kurmak ve Kudüs’ün şehitlerine ilişkin toplumda bir farkındalık meydana getirmek olduğunu belirten Başkan Ömer Dündar Pekacar, “Batman’ın, Ankara’nın, Yozgat’ın şehitleri milletin şehitleridir. Milletin şehitleri için kimin elinden ne geliyorsa yapması, millet olarak hepimizin görevidir. Ümmetin namusu ve şerefi için Kudüs’ü korurken, terörist İsrail tarafından şehit edilenler ise ümmetin şehitleridir. Ümmetin şehitlerine destek olmak da bütün Müslümanların üzerinde dini, insani ve vicdani bir görevdir. Milletin şehidi olan bizler, ümmetin şehitlerine destek olmak, acılarını paylaşmak ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla, 5 Filistinli yetimin bir yıllık bakım masraflarını üstlendik. İnşallah Kudüs’e giderek de, ümmetin şehitlerini yalnız bırakmadığımızı, acılarını samimiyetle paylaştığımızı ve terörist İsrail’in karşısında durduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.




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