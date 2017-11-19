Final maçı öncesi kitap okudular

Müsabaka öncesi konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, herkesin istediği yer ve zamanda kitap okuyabileceğini söyledi. İl Müdürü Eren; “Batman Valimiz Ahmet Deniz’in başlatmış olduğu, ‘Batman her yerde okuyor’ kampanyasına destek için spor tesislerimizde okumaya ağırlık vermeye başladık. Okul sporları öncesi kitap okuma alışkanlığını genişleteceğiz. Hentbol müsabakalarında mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

"Eğitim ve spor bir bütündür"

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere bilginin erdem olduğunu ve bilgiye ulaşmak için kitap okumaları gerektiğini söyledi. Kurtaran; “Eğitimde ve sporda başarılı olan öğrenciler bizi çok mutlu ediyor. Sizlerden en önemli isteğimiz, eğitimde ve sporda başarıyı birlikte elde etmenizdir. Spor beden terbiyesidir ve bedenle yapılır. Bilgi ise erdemdir. Bilgiye sahip olmak için okumalıyız. Valimizin destekleriyle yürüttüğümüz ’Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ kapsamında hayata geçirdiğimiz, ’Batman Her Yerde Okuyor’ projemizi her yerde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün de burada sizlerle hentbol müsabakası öncesi kitap okuduk. Bu erdemli davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğinin ardından okul sporları kapsamında düzenlenen hentbol il müsabakaları üçüncülük maçı ve ardından final maçı oynandı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonrası Yunus Emre Anadolu Lisesini yenen Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il üçüncüsü oldu. Oynanan final maçında ise Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yenen Batman Spor Lisesi il birinciliğini elde etti. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de il ikincisi oldu.