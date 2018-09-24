Fıstık ve Badem Çalışma Grubu toplantısı Batman'da yapılacak

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, "Ulusal Antep Fıstığı ve Badem Çalışma Grubu Toplantısı"nın 25-26 Eylül tarihlerinde Batman'da yapılacağını belirtti.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, “Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzce birkaç yıldır değişik illerde düzenlenen badem ve fıstık çalışma toplantısı bu yıl ilimizde yapılacaktır. 25-26 Eylül tarihlerinde Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde saat 09.30'da başlayacaktır. Bu Programı Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve Batman Fıstık Üreticileri Birliğiyle tertipledik. Son yıllarda ilimizde gittikçe fıstık dikim alanları artmaktadır. Bu artan alanların hem sorunlarıyla ilgilenmek hem de buralarda yeni teknolojileri geliştirmek için değişik illerden ilimize konu uzmanları gelecektir. Konu uzmanlarına çiftçilerimiz bir takım sorularını veya sorunlarını ileteceklerdir. Bu çerçevede 2 gün sürecek olan çalışma grubu toplantısında ilimizin bir takım faydalar elde edeceğine inanıyoruz. Ulusal Antep fıstığı ve Badem Çalışma Grubu toplantısına tüm çiftçilerimiz ve konuyla ilgili herkes davetlidir" dedi.