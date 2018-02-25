Gaz kaçıran otomobil paniğe neden oldu

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerinin kaçağı kapatmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi’nde bulunan Batman Bölge Devlet Hastanesine hasta ziyaretine gelen sürücü, 34 TS 5656 plakalı otomobilini hastane önüne park etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, araçtan gaz kokusu yayıldığını fark etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, aracın çevresini güvenlik şeridiyle kapattıktan sonra kaçağın kapatılmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.