Gazi babanın, babalık mücadelesi

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan baba iki gözü görmediği halde hayata umut dolu, neşe dolu ve yaşam dolu bakmaya çalışıyor. Babalığın sadece maddiyatla, güçle sağlanmayacağını, baba olmanın gereğini aile bağlarını korumaktan geçtiğini belirten Servet Çiftçi, “Baba olmak emek ve şefkat gerektirir ve hayata sımsıkı tutunmaktan geçer” dedi.

"Sırtımızda eşyaları onurla taşıdık evladımız aç kalmasın diye"

Gazi Servet Çiftçi yaşamından söz ederken yüreğinin derinliklerindeki heyacanını dudaklarından döktü. Çiftçi, "Bir baba olarak bende hayata başlarken korkularım vardı. İlk köyde yuvamı kurup evlendim. Bahçe ekip, hayvancılık yaptık. Ekmeğimizi çalışarak, çabalayarak kazanmaya çalıştık. Bizler zamanında açlık ve yokluk gördük ama aynısını evlatlarımız görmesin diye çok mücadele ettik. Köyde yol yoktu. Sırtımıza aldığımız yükleri eve taşıyorduk. Çocuklarım aç kalmasın diye sırtımdaki çuvalı onurumla taşıdım. Çalışmak ayıp değil, ama çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim" diye konuştu.

"Herkesin gördüğü güzellikleri ben camların ardından dahi göremiyorum"

Güvenlik korucusu iken gazi olduğunu belirten Çitfçi, "1993 yılında bende bu vatanın evladı olarak yurdumu korumak için köy koruyuculuğuna başvurdum. Ve alındım bu haberi duyduğumda çok sevinmiştim. Birkaç yıl görev yaptıktan sonra 1995 yılında Çılkas Dağları’nda patika yolda, yola döşenmiş mayına bastım ve yaralandım. Ben ve 4 arkadaşım orada yaralandık. Herkes mayının etkisiyle bir tarafa savruldu. Helikopter ve yardımlar sonucunda Diyarbakır’da hastaneye kaldırıldık. Orada tedavimi yaptılar. Fakat iki gözümü de kaybettim. Doktorlar ancak göz nakli olursa tekrar görebileceğimi söyledi. Bu vatan bu memleket için can bile verilir. Fakat şuan gözlerim görmüyor. Herkesin baktığı ve gördüğü güzellikleri ben sadece gözlük camekanlarla görüyorum. 22 yıldır her şey karanlık ve zifiridir. Ama bundan 22 yıl önce her şeyi yaşadım şuan sadece bunları hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm babalar çocuklarına doğruyu öğretsin"

Çiftçi babalar günü dolayısıyla bütün babalara da mesaj verdi. Servet Çiftçi, "Hayatta her şey sağlıkla başlar. Çocuklarımız sağlıklı huzurlu olsun. Ben de bir babayım ve isterim ki çocuklarım toplumda ezilmeyen, cesur ve onuruyla yaşayan topluma yararlı bireyler olsun. Ben şu halimde bile elimden gelen desteği şuana kadar verdim, bundan sonra son nefesime kadar da desteğimi vereceğim. Yeri geldi çobanlık yaptım, sırtımızda taş taşıdık bu saatten sonra büyük görev çocuklarıma düşüyor. Ben çalıştım güzeli doğruyu onlara kazandırdım. Onlarda torunlara ve nesillere bunu aktarsınlar. Bende bir babayım 22 yıldır bu hayatta mücadele veriyorum. Ama hala endişelerim ve korkularım var. Çocuklarımı okuttum boğazımızdan kısıp onları okuttum. Devlette millete hayırlı olsun istedim. Ama şuan çocuklarım eğitimini bitirdi, fakat atanamadı. Tek dileğim ve isteğim çocuklarıma bir kapı açılsın. Güzel yerlere gelsinler. Devletimizden dileğim çocuklarıma destek çıksınlar ve geleceğimizin evlatlarına umut olsunlar. İlk önce evlatlarım daha sonra kendimi düşünürüm. Göz naklim olursa bende hayata kaldığım yıllardan bakabilirsem güzel olur. Ama ben ailemle dostlarımla bu şekilde de mutluyum. Her şey geçmiş bir film şeridi gibi gözümün önünde canlanıyor. Hislerim çok kuvvetli. Babalara mesajım çocuklarınıza sahip çıkın. Onlara doğruyu aşılarsanız, güzel yarınlara onlarla kavuşacağımız yakındır. Hayatta her şey kısmet, bizler elimizdekinin kıymetini bilmeliyiz. Buradan hem kendi babamın ve tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Böyle bir aileye sahip olmaktan da çok mutluyum" dedi.

"Onun gölgesi ocağımıza huzur veriyor"

Servet Çitfçi’nin eşi Ayşe Çitfçi ve gelinleri ondan bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Ayşe Çiftçi, "Eşim çok anlayışlı iyi biridir. Çocukları için çok emek verdi. Halada vermeye devam ediyor. Eşim ve tabiki erim onun yemeğini hazırlayıp önüne bırakıyorum. Ütüsü ve her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Onun gölgesi dahi evimize ocağımıza huzur veriyor. Çocukların her ihtiyacını karşılıyor. Onları kimseye muhtaç ve mağdur bırakmıyor. Ama gözleri görmediğinden her işine gidemiyor. Çocuklarımda her daim yanında bulunamayabiliyor. Bu durumda çok üzülüyor ve sinirleniyor. Ama günlük hayatta herkes gibi namazını kılmak için camiye gider ve her zaman evlatlarına şefkatle bakar" diye konuştu.

"Babam her daim yanımızda oldu"

Servet Çiftçi’nin oğlu Recep Çitfçi, babasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Recep Çiftçi, "Biz evlatları olarak babamızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizi bugüne kadar kimseye muhtaç bırakmadı. Bir babanın yapabileceğinden çok daha fazlasını yaptı. Babalık sadece maddi güçle eline poşet alıp evin yolunu tutmakla olmuyormuş. Babam her zaman hem maddi hem manevi her desteği sağladı. Ona ne kadar teşekkür etsek az kalır. Babamın ve tüm babaların babalar gününü kutlarım" şeklinde konuştu.