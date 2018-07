Geleneksel Şeyhan ziyaretlerine güvenlik engeli

Her yıl düzenli olarak ilçedeki vatandaşlar tarafından Temmuz’un son haftasında ziyaret edilerek etrafında kurban kesilip katılımcılara ikram edilen ve geleneksel bir şölen şeklinde kutlanan Erdemli Mahallesi’nde bulunan Şeyh Nasreddin ve Şeyh Mahmut türbeleri ziyaretinin bu yıl güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilmemesi türbe sakinlerinin torunları ve yakınlarını üzdü. Mahalle sakinlerinden ve şeyhlerin torunu olduğunu belirten Alladin Çiftçi "Her yıl coşku ile kutlanan Şeyhan ziyareti dediğimiz Şey Nasreddin ve Şeyh Mahmut türbelerine ziyareti bu yıl güvenlik gerekçesiyle kutlamadık. İlçemizden ve çevre illerden de binlerce kişi buraya gelip kurban kesiyor, dua ediyordu. Bu mahallede bulunan biz bu şeyhlerin torunları da bir ay önceden hazırlıklarımızı yapıyorduk. Bu dedelerimiz, Hazreti Muhammed’in kızı Hazreti Fatma’nın torunu olan Hazreti. Zeynel Abidin’in zürriyetinden olan ve hicri 300 miladi 912 yılında Basra’dan göç edip Sason’un eski yerleşim yeri olan Kabulcevz adı verilen Erdemli Mahallemize yerleşti. Bu Şeyhan ziyaretine gelen vatandaşların can güvenliği jandarma ve polisler tarafından sağlanıyordu ama bu çok kalabalık olduğu için, birilerinin vatandaşların arasına sızıp katliam çıkarmasından korktuğumuz için bu yıl ziyareti düzenlemedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar eski günlerde olduğu gibi türbeleri halkımızın ziyaretine açarız” dedi.