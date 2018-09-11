Genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında hibe almaya hak kazanan 4 genç çiftçiye arı ve arıcılık malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen arı ve arıcılık malzemesi dağıtım programına Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Batman-Siirt Arıcılar Birliği Başkanı Faik Efe ve çiftçiler katıldı. Kaymakam Osman Bilici, devletin tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nı uygulamaya koyduğunu belirtti. Bilici, proje kapsamında ilçemizde 2018 yılında 45 adet genç çiftçinin projeden yüzde 100 hibe almaya hak kazandığını ve proje konularına göre malzeme ve hayvan dağıtımlarına başladıklarını, projelerin sürdürülebilirliği için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sürekli çiftçilerimize rehberlik yapacağını söyledi.

“Bölgenin En İyi Balı Kozluk'ta Üretilmeli”

Arıcılık projesinden faydalanan genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemelerini teslim eden Kaymakam Bilici, arıcılık sektöründeki son sistem malzemelere kavuşan arıcıların hem üretim kapasitelerini arttırmaları hem de kaliteli bal üretmeleri gerektiğini ifade ederek, Kozluk isminin, arıcıların üreteceği kaliteli bal ile markalaşması gerektiğine vurgu yaptı.