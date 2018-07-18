Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 13:00

Gençlik kampları devam ediyor

Gençlik Spor Bakanlığının yaz kamplarına, Batman’dan büyük bir ilgi gösteriliyor.

Gençlik kampları devam ediyor

18 Temmuz 2018 13:00


3. dönem kampçılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren uğurladı. Gençlik Spor Bakanlığının çeşitli dönem ve tarihlerde Türkiye’nin farklı noktalarında 27 kamp yerinin olduğunu belirten İl Müdürü Halil Eren, gençlerin kamplara gidebilmek için internet üzerinden kayıt yaptıklarını söyledi. Eren, “Her yıl Türkiye’nin farklı kamp bölgelerine gençlerimizi gönderiyoruz. Bu yılda dönem dönem gençlerimizi göndermeye başladık. Yüzlerce gencimiz bu yaz tatilinde tatil yapma fırsatı bulacaktır” dedi.


Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran ise, yaz döneminde 300 gencin kamplardan faydalanacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç