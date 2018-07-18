Gençlik kampları devam ediyor

3. dönem kampçılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren uğurladı. Gençlik Spor Bakanlığının çeşitli dönem ve tarihlerde Türkiye’nin farklı noktalarında 27 kamp yerinin olduğunu belirten İl Müdürü Halil Eren, gençlerin kamplara gidebilmek için internet üzerinden kayıt yaptıklarını söyledi. Eren, “Her yıl Türkiye’nin farklı kamp bölgelerine gençlerimizi gönderiyoruz. Bu yılda dönem dönem gençlerimizi göndermeye başladık. Yüzlerce gencimiz bu yaz tatilinde tatil yapma fırsatı bulacaktır” dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran ise, yaz döneminde 300 gencin kamplardan faydalanacağını söyledi.