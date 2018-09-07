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07 Eylül 2018 11:50

Gercüş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Taşpınar atandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğüne atanan Ömer Taşpınar, görevine başladı.

Gercüş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Taşpınar atandı

07 Eylül 2018 11:50


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Taşpınar yaptığı açıklamada, “Rutin olarak açılan kursların yanında ev kadınlarına ve işsiz gençlere meslek edindirmeye yönelik kurslar açmayı hedefliyoruz. Herkes buradan aldığı belgelerle iş sahibi olabilecek. Burada üretilen el emeği göz nuru ürünleri bir kazanca dönüştürme yolunda çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Böylelikle kurslarda ortaya çıkan ürünler kursiyerlere ek gelir sağlamak amaçlarımızın arasında yer almaktadır. Değişik kurslar hedeflemeyi planlıyoruz” dedi.




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