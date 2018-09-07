Gercüş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Taşpınar atandı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Taşpınar yaptığı açıklamada, “Rutin olarak açılan kursların yanında ev kadınlarına ve işsiz gençlere meslek edindirmeye yönelik kurslar açmayı hedefliyoruz. Herkes buradan aldığı belgelerle iş sahibi olabilecek. Burada üretilen el emeği göz nuru ürünleri bir kazanca dönüştürme yolunda çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Böylelikle kurslarda ortaya çıkan ürünler kursiyerlere ek gelir sağlamak amaçlarımızın arasında yer almaktadır. Değişik kurslar hedeflemeyi planlıyoruz” dedi.