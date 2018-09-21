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Gerçüş kaymakamı muhtarlarla buluştu

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı.


Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu salonunda yapılan toplantıya 2 mahalle muhtarı ve 50'ye yakın köy muhtarı katıldı. Göreve başladıktan sonra ilk muhtarlar toplantısını yapan Kaymakam ve Belediye Başkanı Şekerci, muhtarlarla tanıştıktan sonra yaptığı konuşmada yetim ve öksüz çocuklara bakmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Şekerci, "Özellikle yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi insanların, ilgili kurumlara yönlendirilmesini ve yardımcı olunması konusunda bizim en büyük desteğimiz muhtarlarımızdır. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

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