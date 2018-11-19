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Gercüş Müftülüğü gül ve kitap dağıttı

Batman’ın Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid Kandili nedeniyle ilçede bulunan kurumlara ve esnafa gül ve kitap dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid Kandili nedeniyle ilçede bulunan kurumlara ve esnafa gül ve kitap dağıtıldı.


İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, beraberindeki heyetle ilçede bulunan kurumları gezerek, bir dizi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Bizler de halkımıza gül ve kitap dağıtıyoruz. İnşallah bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini sevincini doya doya yaşayacağız” dedi.

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