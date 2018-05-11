Gercüşlü kadınlar hünerlerini sergiledi

Halk Eğitim Merkezinde yapılan sergiye Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ve kursiyerler katıldı. Kaymakam Koç, “Hepsi birbirinden değerli, el emeği göz nuru ürünler, stantlarda görücüye çıktı. Kadınlarımız bu tür etkinliklerle kendilerini sosyal hayatta vadedebiliyor, edindikleri becerilerle iş sahibi olarak ekonomik hayatın kapısından içeri girme şansını yakalıyorlar. Bu yüzden bu tür etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

Dikiş Nakış Eğitmeni Ayhan Katdeş, “Şuanda sene sonu sergimizi açıyoruz. Altı ay zarfında bu ürünleri çıkardık ürünlerimiz tatbiki bunlardan daha fazla ürün yaptık yerimiz biraz dar olduğundan dolayı fazla getiremedik. Köylerde çalışıyoruz köy kızları ise hem sosyalleşiyor hem de arkadaş ediniyorlar. Kendi çeyizlerini hazırlıyorlar. Genç kızlarımız bunları satmıyorlar çünkü kendilerine çeyiz yapıyorlar. Onun dışında halk eğitim bünyesinde çalışıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğünden çok memnunuz bize çok destek sağlıyorlar. Ürünlerimiz çok. En zor ürünlerimiz ise Maraş işi pike takımlarımız gördüğünüz gibi pike takımları çok ağır iş olduğundan dolayı bir kursiyerimiz 3 ila 4ay boyunca 1 takım yapabiliyor” diye konuştu.