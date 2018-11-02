Gercüş'te 3 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesi Seki köyündeki evinde uyuyan 3 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gercüş İlçesi Seki köyündeki evinde uyuyan 3 yaşındaki Recep Solmaz'ı yılan ısırdı. Acılar içinde uyanan ve ağlamaya başlayan çocuğun odasına gelen ailesi fark ettikleri yılanı öldürerek, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Solmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine ardından Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Solmaz'ın ailesi öldürdükleri yılanı da alarak hastaneye gitti.