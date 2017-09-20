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20 Eylül 2017 13:24

Gercüş’te 37 bin metrekare alana ‘Çiftçi Eğitim Merkezi’ kuruluyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde 37 bin metrekare alana “Çiftçi Eğitim Merkezi” kuruluyor.

Gercüş’te 37 bin metrekare alana ‘Çiftçi Eğitim Merkezi’ kuruluyor

20 Eylül 2017 13:24

Merkezde, hem 9 ilin çiftçilerine hem de ev hanımlarına eğitim verilecek. Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, yılda 3-4 bin çiftçi eğitmeyi hedeflediklerini belirtti.


Batman’ın Gercüş ilçesinde, GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP), İlçe Ziraat Odası ve Köylerde Hizmet Götürme Birliği tarafından, 37 bin metrekare alan üzerinde yapılan “Çiftçi Eğitim Merkezi” tamamlanma aşamasına geldi. Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, finansörlüğünü GAP İdaresi’nin yaptığı merkezin Türkiye’de örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Merkezin tamamlanmasına yönelik çalışmalarda sona geldiklerini anlatan Öner, yaklaşık 10 gün sonra çiftçilerin hizmetine açılacağını kaydetti.



“Pazarlama eğitimi de verilecek”


Merkezde, 9 ilin çiftçilerine eğitim verileceğini dile getiren Öner, “Kaybolmakla yüz yüze olan milli çeşitlerimizi yeniden yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hibrit tohumundan kurtulup, çiftçiye burada birebir kendi üretimini nasıl yapacağını, budama zamanında neler yapacağını, ilaçlama döneminde neler yapacağını ve tohumdan hasadına kadar neler yapılacağı konusunda eğitim verilecek. Yıllık 500 bin sebze fidesi, 200 bin fıstık fidesi dağıtacağız. Ayrıca aşı odası da açtık. Artık kendi üretimimizi burada yapıp, yılda 200-300 bin bağ fidesi de yetiştireceğiz. Bu eğitim çiftliğimizde sadece ürün eğitimleri verilmeyecek, aynı zamanda ürünü pazarlama eğitimi verilecek. Ürün desenlerinin çoğaltılması, finansman kaynaklarının nerelerden sağlanacağı konularında da eğitimler verilecek. Yılda 3 bin ila 4 bin çiftçi eğitmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Ev hanımları eğitilecek”


Merkezde, ev hanımlarına yönelik eğitimlerin verileceğine de dikkat çeken Öner, şunları kaydetti:


“Kadınlara çiçek yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz. Bu kadınlar eğitimi aldıktan sonra kendisi üretip ekonomiye katkı sağlayabilecekler. Buradaki seralardan birinde de fideleri nasıl yetiştireceği konusunda yine eğitim verilecek. Artık birçok yerde kadınlar fide yetiştiriciliğini yapıyor. Buradaki kadınları da sektöre kazandırmak için çalışma yapacağız.”




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