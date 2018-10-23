Gercüş'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4-6 yaş grubu için Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, “Okul öncesi din eğitimi” projesi kapsamında Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş gurubu için Kur'an kursu açıldı. İçerisinde oyun sahası, ders ve dinlenme odasının bulunduğu kursun açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İl Müftüsü Turgut Erhan İlçe müftüsü Fazıl Saraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve beraberindekiler, kursta öğrenim gören 4-6 yaş grubu çocuklar ve Kur'an-ı Kerim öğrencilerini ziyaret ederek, bir süre sohbet ettikten sonra minik çocuklara çikolata dağıttı. Gercüş Müftüsü Fazıl Saraç, “İnşaat halindeki bu camimizin altını 4-6 yaş arası anaokulu kuran kursuna çevirdik. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz inşallah. Halkımızdan maddi desteklerini esirgemeyen bütün kardeşlerimize, en sonunda da buraya öğrencileri ve çocuklarını gönderen anne ve babalarına teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Kaymakam Mevlüt Şekerci ise, “Çocuklarımızın kişiliğinin oluşmasında karakterlerin şekillenmesinde en önemli dönem bu 4-6 yaş dediğimiz dönemdir. Bu dönemde Kur'an eğitimini almak değerler eğitimi almak ve bu vesile ile güzel ahlak yetişe bilmenin en önemli ve en temel basamağıdır Kur'an kursumuz” diye konuştu.