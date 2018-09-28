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Gercüş'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisinde çıkan bıçaklı kavgada tesis işletmesinin sahibi Kasım Yalçın ve yeğeni Hasip Yalçın (22) aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasip Yalçın (22) hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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