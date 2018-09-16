Gercüş'te badem hasadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde badem üreticileri sezonun ilk hasadına başladı.

Üreticiler rekolteden memnun olmadıklarını söyledi. Geçen sene kar ve don nedeniyle badem ağaçlarının zarar gördüklerini belirten üreticiler bu sene ise hastalıklardan dolayı az verim aldıklarını dile getirdi. Gercüş ilçesinde bazı çiftçiler hasadına başladıkları bademleri akşam saatlerinde ayıklayarak ayırıyor. Çiftçilerden Mehmet Emin Uçar, "Bu sene verimli geçmemesine rağmen genede memnun oldum, gördüğünüz gibi sabah topladığım bademleri akşam ayıklıyorum. Bu sene gerçekten badem hasadından çiftçilerimiz hiçbir ürün alamadı. Buna da şükretmek gerekiyor'' dedi.