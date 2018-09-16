İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te badem hasadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde badem üreticileri sezonun ilk hasadına başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde badem üreticileri sezonun ilk hasadına başladı.


Üreticiler rekolteden memnun olmadıklarını söyledi. Geçen sene kar ve don nedeniyle badem ağaçlarının zarar gördüklerini belirten üreticiler bu sene ise hastalıklardan dolayı az verim aldıklarını dile getirdi. Gercüş ilçesinde bazı çiftçiler hasadına başladıkları bademleri akşam saatlerinde ayıklayarak ayırıyor. Çiftçilerden Mehmet Emin Uçar, "Bu sene verimli geçmemesine rağmen genede memnun oldum, gördüğünüz gibi sabah topladığım bademleri akşam ayıklıyorum. Bu sene gerçekten badem hasadından çiftçilerimiz hiçbir ürün alamadı. Buna da şükretmek gerekiyor'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.