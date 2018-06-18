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18 Haziran 2018 14:19

Gercüş’te bağ küllemesine karşı mücadele başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler bağ ilaçlamasına başladı.

Gercüş’te bağ küllemesine karşı mücadele başladı

18 Haziran 2018 14:19


Gercüş ilçesinde çiftçiler külleme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başladı. Bağ ve bahçelerini küllemeye ve zararlı hastalıklara karşı ilaçlama yapan çiftçiler bu sene verimin geçen seneye nazaran daha fazla olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Bağ küllemesine karşı ilaçlama yapan Çiftçi Süleyman Yavuz, “Bu sene üzümün çok iyi olduğunu ve iyi ve temiz bir verim almak için bağımızı ilaçlıyoruz. Geçen sene bir verim alamadık bu sene ise gördüğünüz gibi kat, kat daha iyidir” dedi.


Hasan Kaynak ise, “Gördüğünüz gibi bağlarımızı hastalıklara karşı ilaçlıyoruz en zararlı hastalıklardan ise külleme etkisini gösteriyor bölgemizde. Bizim bu bölgede üzümleri genellikle kuru üzüm ve pekmez yapılıyor. Bu bölgede genellikle mazrone denilen üzüm yetiştiriliyor, çünkü pekmez yapımında genelde kullanılıyor ve pekmezi çok kaliteli ve faydalıdır. Külleme ve böceklere karşı ilaçlama yapıyoruz. Geçen sene üzüm hemen hemen hiç yoktu. Bu sene verim gayet iyi” diye konuştu.




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