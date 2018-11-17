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Gercüş'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gercüş'te Ö.A. ve M.A.B. arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.A.B. 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan M.A.B., buradaki ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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