Gercüş'te ‘bulgur kaynatma' geleneği sürüyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte dev bulgur kazanları kaynamaya başladı.

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. İlçede tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Her yıl kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte kurulan dev kazanlar yine kuruldu. Tarladan buğday hasadını toplayan vatandaşlar bu kazanlarda buğdayını kaynatarak bin bir güçlüklerin ardından 3 saat ateşin altında kaynatıldıktan sonra süzgeç dedikleri dev kazanın içine boşaltıyor ve dinlenmeye bırakıyor. Dinlenip soğumanın ardından damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Üç gün kuruduktan sonra değirmene götürüp ayıklama işlemine başlıyor. Yöresel adıyla ''Savar'' olarak bilinen bulgur kaynatma dönemi her yılın eylül ayında yapılıyor.

Bulgur kaynatma aşamasını anlatan vatandaşlardan Süleyman Yavuz, “Marketlerden aldığımız bulgur organik değil. O yüzden bu bulguru kullanıyoruz. Daha lezzetli. İlk önce bulgurluk iyi olan buğdayı ayırıyoruz. Bu buğday elenip içindeki yabancı maddeleri ayıkladıktan sonra buğdayı bol su ile yıkıyoruz, yıkandıktan sonra özel olarak yapılan büyük kazanlara boşaltıyoruz. Kazanların altında ateş yakarak kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra süzgeçlere boşaltılıp taşınmasında tehlike olmaması için soğumasını bekliyoruz. Soğuma gerçekleştikten sonra kovalar ile evin damına serip kurutmaya bırakıyoruz. Ortalama iki ya da üç gün güneşe karşı kurutulmaya bırakılıyor ve belli zaman aralıkları ile birkaç kez karıştırıyoruz. Ondan sonra değirmene götürüp öğütüyoruz. Öğütülen bulgurluk buğdaydan 3 çeşit yemeklik ürün alıyoruz” dedi.