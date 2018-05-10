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10 Mayıs 2018 10:16

Gercüş’te çiftçilere eğitim verildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde “KOBİ’ler Güçleniyor” projesi kapsamında Ziraat Odası Eğitim Çiftliğinde 75 çiftçiyle teşvik ve hibe programları hakkında eğitim verildi.

Gercüş’te çiftçilere eğitim verildi

10 Mayıs 2018 10:16


DİKA Uzmanı İbrahim Erin tarafından Gercüş’teki KOBİ’ler (esnaf, çiftçi, işletmelerin) hibe kredi ve desteklere nasıl başvurabilecekleri, destekleri ne şekilde alabileceklerine ilişkin sunumlar yapılarak çiftçilere eğitim verildi. Eğitim sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi konu hakkında Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, “Türkiye’de ilk olan eğitim alanımızda meyvelerini vermeye başladı daha önce açtığımız kurslara birçok kişiye kurs verdik şimdide devlet hibe ve desteklerinden faydalanıyoruz bu konuda çiftçilerimize eğitimler verdik 20 yıl boyunca binlerce kurs ve eğitim. Vermeyi hedefliyoruz bilgili eğitimli ve üretebilen çiftçilerin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz bu imkânları bize sağlayan herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.




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