Gercüş'te çiftçilere sertifika dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kurulan Çiftçi Eğitim Merkezinde 102 çiftçiye sertifika dağıtıldı.

Gercüş Ziraat Odasınca, Çiftçi Eğitim Merkezinde tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Kaplan, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Sadarettin Kölge, Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner ve çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinlikte, “Gercüş'te KOBİ'ler büyüyor” projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan 80'i kadın 102 çiftçiye sertifika verildi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, “Merkezi Mardin Batman, Siirt ve Şırnak'tan Oluşuyor.30 tane ilçe yaklaşık 3 milyon nüfusa hitap ediyoruz. Neler yapıyoruz, risk varsa bertaraf ediyoruz. Şuan dünyada gıda sektörü gittikçe organikleşmeyi başlıyor yani herkes yerelden üretim istiyor. Kendi bahçesinde ürettiği doğal ve gübresiz yetiştiriyor. Bu konuda ajans olarak odamıza Görünüşümüze her desteği vermeye hazırız. İŞ KUR kapsamında 100 tane kursiyerimize proje yazma eğitimlerini verdik bundan sonrada KOSGEB üzerinden de 150 bin liralık destek paketinin alması içinde girişimcilik eğitimi vereceğiz. Bu belgeyi de aldıktan sonrada organik ve yerel ürünler hakkında küçük bir Pazar kurabilirsiniz. Kendi dükkanınızı açabilirsiniz. Özellikle de bayan kardeşlerimiz bu konuda şanslı olabilir ve bunlarla ilgili çok desteklerimiz olacak ajans olarak hem hibe desteklerimiz, hem eğitimlerimiz hem de mali desteklerimiz olacaktır” dedi.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner ise, “Bu çiftçi eğitim çiftliği bölgemize hayırlara vesile oldu. Bugüne kadar dediğimiz gibi her işin başı eğitimdir. Burası, ‘Ben tarımla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum' diyen herkesin eğitim merkezidir. Eğitim çiftliğimiz herkese açıktır ve herkesin sahiplenmesi gerekiyor” diye konuştu.