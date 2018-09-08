Gercüş’te domuzlar köylülerin kabusu oldu

Akyar köyü civarında bulunan ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzları köylülere zor anlar yaşatıyor. Köyün etrafında bulunan bağ, bahçe, bostanların içine girerek çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürülerine karşı silahlarla bağ ve bahçelerine giden köylüler, sürüden bir domuz öldürdü.

Köylüler bağ ve bahçelerinde çalıştıkları zaman av tüfeklerini yanından eksik etmiyor. Akyar köy sakinlerinden çiftçi Hüseyin Gökçe, domuzlara karşı silahlarla nöbet tuttuklarını söyledi. Gökçe, "Akşam saatlerinde bahçe sulamamız var. Akşamları bahçe sulamasına geliyoruz bayağı bir geç oluyor. Onun dışında sürekli bahçe sulamasına geldiğimizde silahımızı da yanımızda getiriyoruz. Ne olur ne olmaz diye silahlarla bahçelerimize geliyoruz. Bu akşam tesadüfen de sulama kanalını açarken domuz birden çıktı ve üzerime doğru geldi, bende silahıma sarıldım ateş ettim ve onu vurdum. İki senedir bu domuzlarla başımız belaya girmiş burada bayağı bir domuz barınıyor. Bağ, bahçe, bostan hepsini talan ediyorlar. Köylünün bütün uğraşını ziyan ediyorlar" dedi.

Muhammed Aslan isimli köylü ise gündüzleri yetiştiremedikleri için bağ ve bostan sulamalarını akşam saatlerinde yaptıklarını söyledi. Aslan, "Sıra çok olduğundan dolayı mecburi akşamları sulamaya geliyoruz. Geldiğimizde mutlaka silahımızı getiriyoruz. Akşam olduğundan dolayı ne olur ne olmaz diye yanımızda bulunduruyoruz. Deremizde domuzlar çoktur. Yasak olduğundan dolayı onları öldüremiyoruz. Fakat bugün bize saldırdığından dolayı öldürmek zorunda kaldık. Yetkililerden yardım istiyoruz. Buna bir çare bulsunlar bütün mahsullerimiz zarar veriyorlar’’ diye konuştu.