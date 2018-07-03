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03 Temmuz 2018 14:14

Gercüş’te fıstık ağaçları aşılanmaya başlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşısı yapılmaya başlandı.

Gercüş’te fıstık ağaçları aşılanmaya başlandı

03 Temmuz 2018 14:14


Gercüş’te yaygınlaşan fıstık üretiminin daha verimli olabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Özel İdare Müdürlüğünce göz aşısı çalışmalarına başlandı. Tamamen devlet destekli olan proje sayesinde çiftçiler, hiçbir ücret ödemeden daha iyi ve kaliteli verim alacaklar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, projenin amacının aşıya gelmiş fidanları aşılayıp, sıfır maliyetle sarıma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Batman merkez ve ilçelerinde 100 bin göz aşısı yapacaklarını anlatan Tanı, “Çiftçiden hiçbir şekilde katkı alınmıyor. Amaç fıstıkta verimin artırılmasıdır. Fıstık bölgemizde ürünü çok yüksek olan bir bitkidir” dedi.


Aşı ustalarından Murat Toy ise, “Proje sayesinde çiftçiler iyi bir verim alacak. Biz daha önce fıstık aşılamasına giderken çiftçiden fıstık başına 1 lira ücret alıyorduk, şimdi ise devlet tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Yakında bu bölge devletin yapmış oldukları proje sayesinde fıstık diyarı olacak” diye konuştu.




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