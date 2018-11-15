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Gercüş'te forklift devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde sokaklarda parke döşeme çalışması yapan forkliftin devrilmesi sonucu operatörü yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sokaklarda parke döşeme çalışması yapan forkliftin devrilmesi sonucu operatörü yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Garipler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçe merkezinde parke taşı döşeme çalışma yapan forklift, yokuşu indiği sırada sağa sola savrulduktan sonra devrildi. Kazada, yaralanan sürücüsü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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