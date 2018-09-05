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05 Eylül 2018 13:28

Gercüş’te genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği alan 9 genç çiftçiye, 45 baş büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Gercüş’te genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

05 Eylül 2018 13:28


Genç çiftçi projesi kapsamında il özel idare şantiye şefliği bahçesinde dağıtımı yapılan törene Gercüş İlçe Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve genç çiftçiler katıldı. Kura çekiminin ardından genç çiftçilere hayvanları dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, ’’Projemiz tarım ve Orman bakanı kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2018 yılı genç çiftçi projesidir. 9 çiftçimizi her birine 5 adet büyük baş olmak üzere 45 tane büyük baş sığırı çiftçilerimize dağıtacağız. Buradaki amacımız çiftçilerin daha doğrusu genç çiftçilerin köye dönüşünü sağlamak ve iş sağlanması amacımızın dışında bitkisel üretime destekleme için bahçe yapılması için proje kapsamında desteklerimiz oldu. Arıcılığın gelişmesi için proje kapsamında destekler oldu. Bununla ilgili bakanlığın hem hayvancılık ile ilgili hem de bitkisel üretim ile ilgili bitkisel üretimde ülkenin önde gelen ürünleri gelen alakalı destekleri devam edecek. Bunda en önemli amaç ise köye dönüşü sağlamak ve genç çiftçilerin sayısını artırmak’’ dedi.




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