Gercüş'te genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği alan 11 genç çiftçiye, 34 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdüründe görevli Mühendis Mesut Tanı , “2018 yılı Genç Çiftçi projesi kapsamında 11 çiftçimize 34 küçükbaş hayvan veriyoruz. Devletin Gercüş ve çevre il ve ilçelerinde bulunan çiftçilere sağladığı büyük bir hizmet. Kişi başına 30 bin TL hibe kapsamında her çiftçiye sağlıyor bunu. İnşallah bu proje sonraki senelerde de devam edecek. Şu an gördüğünüz gibi ilçemize bağlı köylerde bulunan çiftçilere küçükbaş hayvanlarını teslim ediyoruz” dedi.

Yüzde 100 destekten faydalan çiftçilerden İbrahim Gülbahar ve Mehmet Boncuk ise, “Bundan sonra geçim kaynağımızı daha rahat bir şekilde sağlayacağız. Destekten memnunuz” diye konuştu.