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Gercüş'te hastane duvar çöktü: 1 işçi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yeni yapılan Devlet Hastanesinin duvarı çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni yapılan Devlet Hastanesinin duvarı çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.


Edinen bilgilere göre, Gercüş'te yapımı tamamlama aşamasına gelen yeni Devlet Hastanesinin bahçe duvarı çöktü. Olayda, inşaat işçisi Halit Güleç (22) yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Güleç, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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