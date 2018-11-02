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Gercüş'te iş makinesi devrildi: 1 yaralı

BATMAN (İHA) – Batman’ın Gercüş ilçesinde yol çalışması yapan iş makinasının devrilmesi sonucu iş makinası operatörü yaralandı.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde yol çalışması yapan iş makinasının devrilmesi sonucu iş makinası operatörü yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprak yolda çalışma yapan iş makinası toprağın kayması sonucu devrildi. İş makinasının operatörü Abdullah Akın kazadan yaralı kurtulurken yan devrilen iş makinası kaza yerine çağrılan iş makinası yardımıyla kaldırıldı.

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