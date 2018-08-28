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28 Ağustos 2018 11:33

Gercüş’te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesine Bağlı Kırkat köyü mevkinde kamyonet ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Gercüş’te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

28 Ağustos 2018 11:33


Kaza, saat 08:00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı kırkat köy karakolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GMD 64 plakalı kamyonet ile Habip Işık’ın kullandığı 72 AAB 857 motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan kardeşi Eyüp Işık ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan kardeşler Habip ile Eyüp Işık Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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