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08 Haziran 2018 12:51

Gercüş’te karne heyecanı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 5 bin 700 öğrenci karnesini aldı.

Gercüş’te karne heyecanı

08 Haziran 2018 12:51


Cumhuriyet İlköğretim Okulunda karnelerini alan öğrencilere seslenen Okul Müdürü Edip Ekmen, “90 günlük uzun tatile gireceksiniz. 4. sınıflarımızı mezun ettik, onları ortaokula göndereceğiz. 4 yıl boyunca bizlerle beraberdiler. İnşallah bizim onlara vermek istediğimizi aynı şekilde üzerine katacak şekilde diğer okullarda da başarılı olacaklardır. Bu yıl eğitim öğretim yılını bitirdik hayırlısıyla bugün itibariyle tatile başlangıç yapacaksınız. Bu tatil süresince bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin ama aynı şekilde bol bol kitap okuyun. Çünkü başarının sırrı bol bol kitap okumaktan geçer. Hem dinleneceksiniz hem eğleneceksiniz hem de kitap okumayı ihmal etmeyeceksiniz” dedi.




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