Gercüş'te karpuz hasadı başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde karpuz hasadı başladı. Çiftçiler, iyi verim alamadıklarını belirterek, bu yıl karpuzların küçük olduğunu ve satamayacaklarını ifade etti.

Gercüş'e bağlı Yüce köyünde karpuz hasadı başladı ancak hasat çiftçileri memnun etmedi. Çiftçiler, bu yıl karpuzların küçük olduğunu ve satamayacaklarını ifade etti. Çiftçi Adnan Boncuk, yağışların az olmasından dolayı karpuzun küçük kaldığını ve güneşin de etkisiyle sarardığını belirterek, “Bu karpuz yemek için satılamayacak. İçindeki çekirdekleri çıkarıp, kalanını çöpe atacağız. Önceki yıllarda daha güzel ve lezzetli oluyordu” dedi.

Çiftçi Halil Boncuk da, verimin yağışlar nedeniyle düşük olduğunu anlatarak, “Mazot ve gübre pahalılığından dolayı da tarlaya iyi bakamadık. Gittikçe kuraklık fazla oluyor” diye konuştu.