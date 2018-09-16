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Gercüş'te kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaralandı.


Kız kaçırma tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nden 1 hafta önce Oğuz ailesi tarafından evlilik için Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Barıştepe köyünden kaçırıldığı iddia edilen kızın ağabeyleri Z.B. ve Ş.B., Gercüş ile Midyat arasındaki karayolunda damadın babası Siraç Oğuz'un aracını durdurarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle karnından ve bacaklarından bıçak darbesi alan Siraç Oğuz ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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