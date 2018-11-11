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Gercüş'te kontrolden çıkan araç takla attı: 5 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başar köy mevkii karayolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gercüş'ten Batman'a gitmekte olan Zeki Gündüz idaresindeki 33 BFV 47 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Zeki Gündüz, Emine Gündüz, Beyzanur Gündüz, Yusuf Kaplan ve Bedriye Kaplan yaralandı. Yaralılar diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulanslarla sağlık personeli ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Batman bölge hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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