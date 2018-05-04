Gercüş’te Kur’an kurslarından kermes

Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Konağı Caddesi’nde bulunan parkta açılan kermese İlçe müftüsü Fazıl Saraç, ilçede görev yapan imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş Müftüsü Fazıl Saraç, “Kermesten elde edeceğimiz geliri 4 ile 6 yaş gurubundaki çocuklarımız için yapılacak olan Hicret Kur’an kursumuzun inşaatının maddi destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi. Bu kermeste başta bize destek veren Gercüş Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Ünal Koç’a ve kermeste emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.