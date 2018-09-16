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Gercüş'te kurutmalık sebzeler kışa hazırlanıyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı.


Gercüş ilçesinde vatandaşlar kışın tüketilmesi amacıyla hazırladıkları domates, biber, kabak ve patlıcan kurutmaya başladı. Toplanan biber, patlıcan, kabak ve domatesler iplere dizildikten sonra özel olarak hazırlanmış sırıklara ve demirlere bağlanarak, güneş altına bırakılıyor. Yaklaşık 10-15 gün süreyle kurutulmaya bırakılan sebzeler toplanarak kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor.

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