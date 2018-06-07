Gercüş’te ‘Modern Telli Terbiye Sistemiyle Bağ Tesisi’ kuruldu

4 dönümlük alana kurulu olan sistemdeki Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsüne aşılanmak üzere gönderilen ve daha sonra Gercüş Eğitim çiftliğine ulaşan aşılı mazrone fidanlarının dikimi gerçekleşti. Gercüş Ziraat Oda Başkanı Şefik Öner, “Bağlarıyla meşhur olan ilçemizde yeni sistem bağcılık çalışmaları kapsamında eğitim amaçlı modern sistemle bağ sistemini kurduk. Bu sistemi ilçemizin tamamında uygulamaya çalışacağız inşallah. Bu sistem sayesinde hastalıkların bulaşma riski düşük olduğundan dolayı verim kalitesi daha yüksek olacağından dolayı çiftçilerimizin de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.