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07 Haziran 2018 15:33

Gercüş’te ‘Modern Telli Terbiye Sistemiyle Bağ Tesisi’ kuruldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde eğitim çiftliğinde modern tarım yöntemlerinden biri olan telli terbiye bağ sistemini kurulumu gerçekleştirildi.

Gercüş’te ‘Modern Telli Terbiye Sistemiyle Bağ Tesisi’ kuruldu

07 Haziran 2018 15:33


4 dönümlük alana kurulu olan sistemdeki Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsüne aşılanmak üzere gönderilen ve daha sonra Gercüş Eğitim çiftliğine ulaşan aşılı mazrone fidanlarının dikimi gerçekleşti. Gercüş Ziraat Oda Başkanı Şefik Öner, “Bağlarıyla meşhur olan ilçemizde yeni sistem bağcılık çalışmaları kapsamında eğitim amaçlı modern sistemle bağ sistemini kurduk. Bu sistemi ilçemizin tamamında uygulamaya çalışacağız inşallah. Bu sistem sayesinde hastalıkların bulaşma riski düşük olduğundan dolayı verim kalitesi daha yüksek olacağından dolayı çiftçilerimizin de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.




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