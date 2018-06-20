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20 Haziran 2018 10:24

Gercüş’te modern yöntemlerle sebze yetiştiriciliği

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçi eğitim merkezinde ziraat mühendisleri öncülüğünde modern yöntemlerle sebze yetiştiriciliği yapılıyor.

Gercüş’te modern yöntemlerle sebze yetiştiriciliği

20 Haziran 2018 10:24


Gercüş ilçesinde sulanabilir alanların azlığı nedeniyle sebze yetiştiriciliğinin çok nadir yapılmasından dolayı çiftçiler artık sondaj vurup sebze yetiştiriciliğine yöneliyor. Gercüş eğitim çiftliği modern yöntemlerle ziraat mühendislerinin verdiği eğitimlerle birlikte domates, dolmalık biber, süs biberi, patlıcan, kavun, karpuz ve acur fidelerinin dikimini tamamladı. Modern tarımın her aşaması mühendisler tarafından kontrollü bir şekilde yapılıyor. Gercüş ziraat odası mühendislerden Gülşin Oduncu, "İlçemizde sulanabilir alanların azlığı nedeniyle sebze yetiştiriciliği pek yaygın değildi ama son yıllarda artık çiftçilerimiz sondaj vurup sebze ekim ve dikimine yöneldi. Biz de Gercüş Ziraat Odası Çiftçi Eğitim Çiftliğinde açık alanda sebze yetiştiriciliği yapıp çiftçilerimize her aşaması kontrollü olan üretimin kaliteye ve verime etkisini göstermek istiyoruz. Dikim öncesi toprak hazırlığından hasada kadar her aşaması kontrollü ve kayıt altında olan bir üretim gerçekleştiriyoruz. Örnek olması acısından önemli bir çalışma yaptık. İlçede kursiyerlerimizi bu alanda yetiştirerek ileriki senelerde tarım alanlarında ilçe ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.




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