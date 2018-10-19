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Gercüş'te Muhtarlar Günü kutlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde muhtarlar günü kutlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde muhtarlar günü kutlandı.


Gercüş'te Muhtarlar Günü kutlaması kaymakamlık bahçesinde yapıldı. Törene İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, 50'ye yakın muhtar, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gercüş Bağlarbaşı Muhtarı İzzettin Günaydın yaptı. Günaydın, “Muhtarların belde ve köylerde Devletimizi temsil etmektedir. Muhtarlık bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinden aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli, bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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