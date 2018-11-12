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Gercüş'te öğrenciler temiz çevre için çöp topladı

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda bulunan öğrenciler, ilçede bulunan cadde, aile ve çocuk parklarında düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda bulunan öğrenciler, ilçede bulunan cadde, aile ve çocuk parklarında düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.


Öğrenciler, sınıf öğretmenleri ile ilçede bulunan parkların çöplerini toplayıp çevre temizliğini yaptı. Çevre temizliğinin öneminin her geçen gün artığını ve çevrenin insanoğlunun tüketim hırsına yenildiğini belirten öğretmenler, öğrencilere erken yaşta çevreyi koruma ve gelecek nesillere şimdiden sorumluluk kazandırmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Parklarda çöpleri toplayan öğrenciler ise, çevre temizliği esnasında çok sigara izmaritlerini denk geldiklerini belirten bu konuda büyükleri uyardı. Öğrenciler daha sonra temiz hava ve temiz bir doğa için herkesin çöplerini çöp kutularına atmamasını söyledi.

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