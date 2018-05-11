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11 Mayıs 2018 15:52

Gercüş’te okullar arası turnuva

Batman’ın Gercüş ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Gercüş’te okullar arası turnuva

11 Mayıs 2018 15:52


Futbolda ayrı ayrı kategorilerde mücadele eden 16 takım ve 160 kişinin katılımıyla gerçekleşen Şehit Kadri Yıldız Futbol Turnuvası ve 15-19 Mayıs Gençlik haftası kapsamında düzenlenen 740 öğrencinin katıldığı Ortaokullar arası voleybol kız erkek, futbol kız erkek, masa tenisi kız erkek ve atletizm kız erkek turnuvalarında başarılı olan takım, öğretmen ve öğrenciler e ödül verildi. Ödül törenine Gercüş ilçe Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, Gercüş Cumhuriyet Başsavcısı Zühtü Tarhan, Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler aldıkları ödül ve başarılarından dolayı Gercüş İlçe Kaymakamı Ünal Koç’a teşekkür etti.




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