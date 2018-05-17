Gercüş’te otomobil takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde meydana geldi. Mardin’den Batman istikametine gitmekte olan Adnan İlhan idaresindeki 67 LS 834 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Hamşe İlhan ve Adnan İlhan yaralandı. Olay yerine gelen gelen 112 acil servis ambulanslarıyla yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Adnan İlhan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.