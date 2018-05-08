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08 Mayıs 2018 13:50

Gercüş’te pirinç üreticilerin zorlu mücadelesi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde pirinç ekimine başlandı.

Gercüş’te pirinç üreticilerin zorlu mücadelesi başladı

08 Mayıs 2018 13:50


Gercüş’e bağlı Gönüllü köyünde sulak arazilerde pirinç ekimine başlandı. Atalarından kalma yöntemlerle pirinç eken köylüler, sulak arazilerde büyük güçlükler çekiyor. Pirinç üreticisi Mehmet Nezir Kardaş “Tarlalara su verilmesinin ardından atlarla sürüyoruz. Daha sonrada çamur haline getiriyoruz. Çukurlarımızı oluşturduktan sonrada çeltik tohumumuzu atıyoruz. Attıktan sonrada tarlayı susuz bırakmıyoruz. Pirinç yetişene kadar su üstünde kalıyor. Çok zahmetli bir iş ama köyde geçim kaynaklarımızdan bir tanesi olan bu işi mecburiyetten yapıyoruz” dedi.




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