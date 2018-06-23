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23 Haziran 2018 14:08

Gercüş’te saman fiyatı yükselince çiftçiler kendi samanlarını üretmeye başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde geçen sene saman fiyatlarının 1 TL olması çiftçileri kendi samanlarını üretmeye yönlendirdi.

Gercüş’te saman fiyatı yükselince çiftçiler kendi samanlarını üretmeye başladı

23 Haziran 2018 14:08


Geçen sene saman fiyatının kilosu 1 liraya kadar yükseldiğini belirten çiftçiler çok zorlandığını bu sene ise saman üretimine geçtiklerinden dolayı fiyatın 60 kuruşa gerilediğini söyledi. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çiftçiler samanlarını rahatlıkla üretir hale geldi. Gezer patoz sayesinde çalışma alanında daha rahat olduklarını belirten çiftçilerden Ömer Soyvural "Eskiden ekinlerimizi elle biçiyorduk, topluyorduk evimizin yakınında bulunan boş bir araziye bırakıp günlerce harmanlamak için sıramızı bekliyorduk. Bu gün ise traktörlerle elimizi sürmeden biçip biçtikten sonrada gezer patoz ile tarlamızın içinde gezdirip biçtiğimiz ekinleri içine atıyoruz attıktan sonra saman bir tarafa mercimekler bir tarafa gidip ayrıştırıyor. Bu günkü rahatlık bambaşkadır. Yalnız tek sıkıntımız var, mozot fiyatının biraz yüksek olmasıdır. Eski yöntemler bizi çok yoruyordu şimdi ise teknolojin ilerlemesiyle birlikte bütün çalışmalarımızı makinelerle yapıyoruz. Eskiden 4 işçi çalıştırırken şimdi ise 2 işçi çalıştırıyoruz" dedi.


Metin Öztürk isimli çiftçi ise geçen yıl saman fiyatının 1 liraya çıktığını bu yıl ise kendi samanlarını ürettiklerini söyledi.




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