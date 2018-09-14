Gercüş'te Seyit Bilal Türbesine ziyaretçi akını

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Seyit Bilal Türbesi, her yıl eylül ayında binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde bulunan Seyit Bilal Türbesi, her yıl eylül ayının ikinci haftasında ziyaretçilerin akınına uğruyor. Türbenin bulunduğu köye akın eden vatandaşlar, kurban keserek, dileklerinin kabul olması için Allah'a dua etti. Seyit Bilal ve Becirman Vakfı Dernek üyelerinden Emin Bulut, “Seyit Bilal'i Anma ve Becirman etkinlikleri 822 yıldır düzenleniyor. Her sene eylül ayının ikinci perşembe ve cuma gününe tekabül eden iki günlük bir etkinlik. Ama biz bu haftayı komple seyit Bilal Haftası olarak ilan ettik” dedi.

Yılda yaklaşık 200 bin insanın ziyarete geldiğini anlatan Bulut, “Tabi ki bu yıl içerisinde oluyor. Her yılın eylül ayının ikinci haftasında da 30 ile 40 bin insan burayı ziyaret ediyor. Kurbanlarını kesip, dileklerini tutuyorlar” diye konuştu.