Gerçüş’te sıcaktan bunalan hayvanlarını serinletiyorlar

Hava sıcaklığını 40 dereceye yaklaştığı Gercüş ilçesinde vatandaşlar hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkisinden korumak için değişik yöntemlere başvuruyor. Hayvancılıkla uğraşan Cemal Şimşek keçi ve koyunlarını Kırkat göletine getirerek teker teker yıkarken, ilçe merkezindeki vatandaşlar da hortumla hayvanlarını serinletmeye çalışıyor.

“Köpeğimiz sudan korkardı”

Köpeğinin daha önce sudan korktuğunu ve bunaltıcı sıcağın etkisiyle tepki vermediğini vurgulayan Savaş İlhan, "O kadar bunaltıcı bir sıcaklık var ki köpek bile sıcaklığın altında bunalmış durumda. Vatandaşların bu tür ortamlarda hayvanlara çok iyi davranmalarını bekliyorum çünkü sonuç itibariyle onlar da bir can taşıyor. Bu durumda hayvanlarımıza çok dikkat etmeliyiz” dedi.

Hayvancılıkla Uğraşan Cemal Şimşek de haftada bir hayvanlarını serinletmek için gölete getirdiğini ifade ederek, “Hayvanlar sıcak havalarda gelişmiyor. Gelişmediklerinden dolayı haftada bir getirip yıkıyoruz. Hayvanlarımızı yıkadıktan sonra da otlanıyorlar. Gelişmeleri için sürekli getirip yıkıyoruz” diye konuştu.