Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:12

Gerçüş’te sıcaktan bunalan hayvanlarını serinletiyorlar

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvanlarını sıcak havanın etkisinden korumak isteyen vatandaşlar, onları kendi yöntemleriyle serinletmeye çalışıyor.

Gerçüş’te sıcaktan bunalan hayvanlarını serinletiyorlar

30 Temmuz 2018 12:12


Hava sıcaklığını 40 dereceye yaklaştığı Gercüş ilçesinde vatandaşlar hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkisinden korumak için değişik yöntemlere başvuruyor. Hayvancılıkla uğraşan Cemal Şimşek keçi ve koyunlarını Kırkat göletine getirerek teker teker yıkarken, ilçe merkezindeki vatandaşlar da hortumla hayvanlarını serinletmeye çalışıyor.



“Köpeğimiz sudan korkardı”


Köpeğinin daha önce sudan korktuğunu ve bunaltıcı sıcağın etkisiyle tepki vermediğini vurgulayan Savaş İlhan, "O kadar bunaltıcı bir sıcaklık var ki köpek bile sıcaklığın altında bunalmış durumda. Vatandaşların bu tür ortamlarda hayvanlara çok iyi davranmalarını bekliyorum çünkü sonuç itibariyle onlar da bir can taşıyor. Bu durumda hayvanlarımıza çok dikkat etmeliyiz” dedi.


Hayvancılıkla Uğraşan Cemal Şimşek de haftada bir hayvanlarını serinletmek için gölete getirdiğini ifade ederek, “Hayvanlar sıcak havalarda gelişmiyor. Gelişmediklerinden dolayı haftada bir getirip yıkıyoruz. Hayvanlarımızı yıkadıktan sonra da otlanıyorlar. Gelişmeleri için sürekli getirip yıkıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç