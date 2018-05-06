Gercüş’te şiddetli yağış ekinlere zarar verdi

Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerinde etli olan yağış nedeni ile bahçeler olmak üzere buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü. Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde ise bahçelerin duvarı çökerek köy yolu ulaşıma kapandı. Sağanak yağıştan etkilediklerini söyleyen çiftçilerden İdris Turan, “Yağan şiddetli yağışlarla birlikte ekinlerimiz zarar gördü bahçelerimizin duvarları çöktü bu sene mahsullerimde verimin çok az olacağı kanaatindeyim. Allah daha büyük afetlerden korusun bizi” dedi.