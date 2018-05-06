Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 16:42

Gercüş’te şiddetli yağış ekinlere zarar verdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ekinlere zarar verdi.

Gercüş’te şiddetli yağış ekinlere zarar verdi

06 Mayıs 2018 16:42


Gercüş ilçe merkezi ve bazı köylerinde etli olan yağış nedeni ile bahçeler olmak üzere buğday, arpa ve mercimek ekili bazı alanlar zarar gördü. Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünde ise bahçelerin duvarı çökerek köy yolu ulaşıma kapandı. Sağanak yağıştan etkilediklerini söyleyen çiftçilerden İdris Turan, “Yağan şiddetli yağışlarla birlikte ekinlerimiz zarar gördü bahçelerimizin duvarları çöktü bu sene mahsullerimde verimin çok az olacağı kanaatindeyim. Allah daha büyük afetlerden korusun bizi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
25
°
C
  • Pazartesi
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç